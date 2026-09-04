Заместитель секретаря Совбеза Шевцов заявил, что самолеты могут спокойно летать в России

Над территорией России самолеты могут летать спокойно. Так прокомментировал угрозы президента Украины Владимира Зеленского в адрес гражданской авиации заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Алексей Шевцов на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.

Ранее Росавиация назвала незаконными документы Украины о полетах в небе над Россией и заявила, что они не имеют юридической силы. В ведомстве отметили, что воздушный транспорт и наземная инфраструктура принимают и отправляют рейсы, в том числе иностранных авиакомпаний, в плановом режиме.

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