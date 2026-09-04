Собянин рассказал о результатах девяти лет работы Московского экспортного центра

Московскому экспортному центру исполнилось 9 лет. О его работе в мессенджере MAX рассказал Сергей Собянин. В столице сосредоточена пятая часть всех компаний-экспортеров России, которые поставляют продукцию в 156 стран.

Центр помог более 27 тысячам московских предпринимателей, оказал более 111 тысяч услуг. Бизнес заключил почти 4,5 тысячи новых экспортных контрактов с партнерами из 115 стран, предприниматели заработали на экспорте более 170 миллиардов рублей.

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