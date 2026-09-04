Несколько автомобилей столкнулись на внешней стороне МКАД

ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на внешней стороне 107-го километра МКАД. Одна из машин опрокинулась, сообщили в столичном департаменте транспорта.

На месте работают оперативные службы. Обстоятельства происшествия и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП затруднено, заняты четыре полосы из пяти. Водителям рекомендовано выбирать пути объезда.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.