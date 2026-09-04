В "Активном гражданине" выберут новый дизайн карты москвича

Москвичам предложили выбрать новый дизайн карты москвича. Обновление приурочено к 25-летию проекта, голосование стартовало на "Активном гражданине". Представлено 24 эскиза.

Опрос состоит из трех блоков. Первый предлагает выбрать два дизайна из серии, вдохновленной столичной архитектурой. Второй посвящен Москве-реке. Третий блок поможет определить еще два варианта, созданных по мотивам работ участников конкурса "Создай новую карту москвича" 2025 года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.