Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 сентября, 08:00

Общество

В "Активном гражданине" выберут новый дизайн карты москвича

В "Активном гражданине" выберут новый дизайн карты москвича

"Утро": скорость ветра в Москве 4 сентября составит 3–15 м/с

"Ноутбучники" стали предметом споров в московских кафе

Рост арендных ставок замедлился в Москве

Минздрав расширил рекомендации по лечению ОРВИ у детей

Московский медицинский ИИ-проект по прогнозированию инсультов признали на саммите ООН

263 ребенка родились в Москве 3 сентября

Мини-приложение Москвы 24 запустили в MAX ко Дню города

Россияне признались, что их дети копят эффективнее взрослых

Московский детский чемпионат "Мастерята" начал прием заявок

Москвичам предложили выбрать новый дизайн карты москвича. Обновление приурочено к 25-летию проекта, голосование стартовало на "Активном гражданине". Представлено 24 эскиза.

Опрос состоит из трех блоков. Первый предлагает выбрать два дизайна из серии, вдохновленной столичной архитектурой. Второй посвящен Москве-реке. Третий блок поможет определить еще два варианта, созданных по мотивам работ участников конкурса "Создай новую карту москвича" 2025 года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществогородвидеоДарья ЕрмаковаДмитрий Козачинский

Россияне пожаловались на осложнения у кошек после вакцин?

Владельцы кошек бьют тревогу из-за вакцины "Мультифел"

У животных начинается рвота, высокая температура, отказ от еды, а некоторые даже гибнут

Читать
закрыть

Как провести День города рядом с домом?

В Ново-Переделкине праздник отметят концертами

В парке "70-летия Победы" пройдут открытые тренировки

Читать
закрыть

Почему в России не прижились личные бренды звезд?

Когда покупатель видит знакомое лицо, которому доверяет, у него возникает интерес – он хочет попробовать

Однако, когда продукт выходит на рынок, он попадает на полки рядом с десятками других марок

Читать
закрыть

Как питание может повлиять на здоровье школьников?

Дефицит витамина D, а также йода и кальция массово диагностируется у современных школьников

Недавно произошли изменения: в меню школьных столовых добавлено больше рыбных продуктов

Читать
закрыть

Россияне начали отбеливать зубы древесными палочками

Мисвак, или сивак, как их еще называют, эффективны в отбеливании

Читать
закрыть

Когда в Подмосковье завершится сбор грибов?

Грибы растут, пока держится тепло и в лесу достаточно влаги

Читать
закрыть

Пользователи Сети начали массово ломать карьеры хейтерам

Потерпевший может обратиться в прокуратуру, после чего возбудят дело и наложат на обидчика штраф

Читать
закрыть

Как склады Ozon в Казахстане повиляют на доставку и цены на рынке?

Эксперты уверены: длительность доставки увеличится, а стоимость не изменится

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика