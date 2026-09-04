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04 сентября, 07:30

Общество

Московский детский чемпионат "Мастерята" начал прием заявок

Московский детский чемпионат "Мастерята" начал прием заявок

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Московский детский чемпионат "Мастерята" начал прием заявок на участие. Школьники смогут попробовать себя в 98 профессиях, среди которых графический дизайн, столярное дело, полицейская работа и кондитерское искусство.

Заявки принимают до 11 октября на сайте соревнований. К ним необходимо приложить видео с выполненными заданиями отборочного этапа. Финал состоится с 23 ноября по 6 декабря. В него выйдут по 30 команд на каждую компетенцию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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