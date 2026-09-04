Новокутузовский тоннельный комплекс приведут в порядок в Москве ко Дню города

Ко Дню города в Москве приведут в порядок Новокутузовский тоннельный комплекс. Сооружение промоют вручную и с помощью спецтехники.

Коммунальщики будут работать круглосуточно с поочередным перекрытием крайних полос. Об этом рассказал заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Всего очистят и обновят более 2 тысяч объектов: мосты, тоннели, переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники.

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