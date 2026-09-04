Праздничные площадки откроются в каждом районе Москвы ко Дню города

Праздничные площадки ко Дню города откроются в каждом районе Москвы. Эти выходные станут финальными для проекта "Лето в Москве". Горожан и гостей столицы ждут тренировки, концерты, шоу и мастер-классы.

"Космический фестиваль" представит паркур-шоу и живую музыку. Кулинарные студии научат юных гурманов готовить блюда русской кухни. Фестиваль "Русский богатырь" проведет шоу профессиональных силачей и мастер-классы по армрестлингу.

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