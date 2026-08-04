04 августа, 16:35События
Москвичам рассказали, как выбрать и где покупать арбузы и дыни
4 августа в ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная старту сезона бахчевых в столице.
Как правильно определить признаки спелости и выбрать идеальный арбуз? Где расположены официальные места продажи и каким требованиям должны соответствовать торговые точки? Каковы география поставок и прогнозируемый диапазон цен в этом году? В чем заключается опасность некачественной продукции и как уберечься от отравления?
Об этом и многом другом на пресс-конференции рассказали:
- заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева;
- заместитель директора ГБУ "Московские ярмарки" Никита Зуев;
- заместитель заведующего лабораторией филиала ФГБУ "Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса" по Москве и Московской области Ольга Шнитцер;
- врач–гастроэнтеролог Ольга Горячева.