Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 августа, 16:35

События

Москвичам рассказали, как выбрать и где покупать арбузы и дыни

Москвичам рассказали, как выбрать и где покупать арбузы и дыни

Новости социального блока Москвы

Синоптик рассказал о погоде в Москве 6 августа

7 августа станет самым жарким днем в Москве на этой неделе

Мужчины в России чаще женщин верят в любовь с первого взгляда

Температура воды в реках Москвы и Подмосковья достигла 20 градусов

Телеканал Москва 24 пригласил зрителей присоединиться ко дню рождения "Москвариума"

Оранжевый уровень опасности из-за жары объявили в Москве до 7 августа

Оливковое масло может подорожать из-за пожаров и жары в Европе

Гонконгский и свиной грипп могут прийти в Россию осенью

4 августа в ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная старту сезона бахчевых в столице.

Как правильно определить признаки спелости и выбрать идеальный арбуз? Где расположены официальные места продажи и каким требованиям должны соответствовать торговые точки? Каковы география поставок и прогнозируемый диапазон цен в этом году? В чем заключается опасность некачественной продукции и как уберечься от отравления?

Об этом и многом другом на пресс-конференции рассказали:

  • заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева;
  • заместитель директора ГБУ "Московские ярмарки" Никита Зуев;
  • заместитель заведующего лабораторией филиала ФГБУ "Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса" по Москве и Московской области Ольга Шнитцер;
  • врач–гастроэнтеролог Ольга Горячева.

Читайте также
обществоедавидеопресс-конференция

Как бороться с любителями выкинуть вещи из окна

Для любителей выкинуть мусор из окна может наступить три вида ответственности

Читать
закрыть

Чем опасно посещение популярных ретритов

Психотерапевты заявили о росте количества обращений пациентов после посещения ретритов

Людям с серьезными психическими нарушениями такие группы действительно противопоказаны

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить с секретными тележками в магазинах

Секретные тележки появились в столичных продуктовых: клиентам предлагают приобрести наборы, не видя их содержимого

Читать
закрыть

Почему набравшие максимум на ЕГЭ не могут поступить в вуз

Абитуриенты, набравшие высокие баллы по ЕГЭ, якобы не сумели попасть в желаемый вуз из-за победителей олимпиад

Эксперты уже предложили ввести для олимпиадников специальные квоты

Читать
закрыть

Почему зумеры ходят на собеседования с родителями

Взрослые выполняют роль кадровых агентов: звонят потенциальным работодателям, выясняют детали вакансий и не только

Читать
закрыть

Как защититься от легионеллеза

Вспышки заболевания зафиксированы в Швейцарии и США

Читать
закрыть

Почему мужчины все чаще выбирают "женские" профессии

Парни-мастера ломают стереотипы, набирают миллионы просмотров в соцсетях

Реакция клиентов на мужчин в традиционно женских профессиях еще может быть неоднозначной

Читать
закрыть

Жители подмосковной деревни пожаловались на антисанитарию из-за соседней фермы

Как рассказала одна из жительниц, в деревне "происходит ад": животных на ферме не кормят и не поят

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика