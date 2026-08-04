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Новости

04 августа, 21:00

Происшествия

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 4 августа

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 4 августа

Одному из организаторов смертельной экскурсии по коллекторам Москвы смягчили наказание

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Автомобиль сгорел на Долгоруковской улице в центре Москвы. Машина загорелась по неизвестным причинам, а потом взорвалась. Предварительно, никто не пострадал. В правоохранительных органах отметили, что причиной возгорания могло стать замыкание электропроводки.

Москва представила свою стратегию развития транспорта до 2030 года на V Международном транспортном саммите. На него в столицу приехали 200 зарубежных делегатов из 43 стран. Перед гостями выступил Сергей Собянин. Он рассказал, насколько масштабную работу провели в городе, чтобы наладить транспортную ситуацию.

Из-за жары в Москве на двое суток объявили оранжевый уровень погодной опасности, сообщили в Гидрометцентре. В столичном Дептрансе на фоне жаркой погоды рекомендовали водителям соблюдать повышенную осторожность и следить за самочувствием в поездках.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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