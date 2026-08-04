Одному из организаторов смертельной экскурсии по коллекторам Москвы смягчили наказание

Фигуранту дела о гибели людей во время экскурсии по коллекторам Неглинки в Москве Александру Киму смягчили наказание. Вместо 5,5 года колонии ему назначили 5 лет.

Суд переквалифицировал действия Кима. Его признали виновным в пособничестве в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Остальные решения по делу остались без изменений. Второй фигурант ранее получил 8,5 года колонии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.