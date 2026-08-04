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04 августа, 19:15

Политика

Путин подписал закон о мониторинге цен на продукты

Путин подписал закон о мониторинге цен на продукты

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Владимир Путин подписал закон о мониторинге стоимости продовольствия на всех этапах – от производителя до магазина. Документ позволит оперативно выявлять резкий рост цен на продукты и анализировать причины их подорожания.

Уполномоченные органы получат право запрашивать у производителей, поставщиков и продавцов данные о ценах, объемах поставок, а также о доходах, расходах и прибыли компаний.

Закон вступит в силу с 1 января 2027 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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