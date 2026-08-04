Российские военные поразили суда с грузами для ВСУ в Черном море

Российские военные поразили суда с грузами для ВСУ в акватории Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, ВС России продолжают наступление на ряде направлений в зоне СВО. В Харьковской области штурмовые подразделения закрепились в населенных пунктах Белый Колодезь и Устиновка. Были нанесены удары по подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Казачья Лопань и Липцы.

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