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04 августа, 11:45

Политика

Российские военные поразили суда с грузами для ВСУ в Черном море

Российские военные поразили суда с грузами для ВСУ в Черном море

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Российские военные поразили суда с грузами для ВСУ в акватории Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, ВС России продолжают наступление на ряде направлений в зоне СВО. В Харьковской области штурмовые подразделения закрепились в населенных пунктах Белый Колодезь и Устиновка. Были нанесены удары по подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Казачья Лопань и Липцы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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