В Подмосковье начали работу более тысячи детских летних лагерей

В Московской области стартовала летняя оздоровительная кампания. Свои двери открыли сотни загородных и пришкольных лагерей. Работают спортивные, творческие, языковые и военно-патриотические смены.

Средняя стоимость путевки в подмосковные лагеря составляет от 80 до 100 тысяч рублей. Для москвичей действуют городские программы поддержки. Например, дети-сироты, дети из семей участников СВО и других льготных категорий могут получить путевки бесплатно.

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