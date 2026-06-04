04 июня, 22:45Общество
В Подмосковье начали работу более тысячи детских летних лагерей
В Московской области стартовала летняя оздоровительная кампания. Свои двери открыли сотни загородных и пришкольных лагерей. Работают спортивные, творческие, языковые и военно-патриотические смены.
Средняя стоимость путевки в подмосковные лагеря составляет от 80 до 100 тысяч рублей. Для москвичей действуют городские программы поддержки. Например, дети-сироты, дети из семей участников СВО и других льготных категорий могут получить путевки бесплатно.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.