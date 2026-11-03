Худрук театра "Тодес" Алла Духова рассказала, как прошла церемония вручения награды Москвы

Сергей Собянин вручил группе москвичей государственные награды России и награды города в преддверии Дня народного единства. Награду получила художественный руководитель и главный балетмейстер театра "Тодес" Алла Духова, которой присвоили звание "Почетный деятель искусств города Москвы".

Как прошла церемония награждения в Мраморном зале? Насколько ожидаемая была награда? Какая была атмосфера на мероприятии? Как оцениваете возможности развиваться в городе? Как "Тодес" удается сохранять популярность в условиях конкуренции? В чем сейчас видите свою главную заслугу к этому моменту?

На эти и другие вопросы ответит Алла Духова, а также расскажет о церемонии вручения награды.