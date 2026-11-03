В России могут повысить возраст молодежи до 40 лет. Согласно рекомендациям ВОЗ, молодежью считаются лица в возрасте от 18 до 44 лет включительно. После 45 наступает уже средний возраст.

В России в соответствии с законом о молодежной политике молодыми людьми являются лица от 14 до 35 лет включительно. Однако в некоторых регионах начали считать молодыми специалистами тех, кому еще нет 50.

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