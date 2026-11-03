Владельцы китайских автомобилей Li Auto в России столкнулись с волной кибервымогательств. Мошенники взламывают мастер-аккаунты, через которые можно управлять замками и запускать двигатель автомобиля. В результате машина физически остается у владельца, но часть функций оказывается полностью заблокирована.

Злоумышленники предлагают вернуть доступ к функционалу только за выкуп. Официальный дистрибьютор Li Auto уже подтвердил проблему. По предварительным данным, существует три версии причины произошедшего. Это связано с утечками данных из Китая, подбором паролей мошенниками или кражей логинов и кодов при русификации машин.

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