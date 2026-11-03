Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 3 ноября

В Москве ожидаются заморозки и гололедица в ночь на среду, 4 ноября. В городе прогнозируется мокрый снег. Уже 4 ноября в столице может сформироваться первый покров высотой до одного сантиметра. Однако поиграть в снежки москвичи вряд ли успеют, сказали синоптики.

Жителей столицы наградили ко Дню народного единства. Мероприятие прошло в Мраморном зале мэрии Москвы. На протяжении многих лет жители вносят весомый вклад в развитие города и страны. На церемонию были приглашены медики, преподаватели, деятели сферы искусства.

Также некоторые учреждения и сервисы столицы поменяют график работы 4 ноября в честь Дня народного единства. Это коснется поликлиник, банков, парковок и не только. Кроме того, Москву активно украшают к празднику.

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