Интенсивность движения на дорогах в Москве вечером 3 ноября составила 6 баллов

Загруженность дорог в Москве вечером 3 ноября составила 6 баллов. Об этом сообщили в Ситуационном центре ЦОДД.

Наиболее интенсивное движение наблюдается в центре города, в районе локальных ограничений, а также на внешней стороне МКАД от Дмитровского до Ленинградского шоссе. На внутренней стороне кольцевой движение затруднено на участке от улицы Верхние Поля до Каширского шоссе.

Кроме того, плотное движение отмечается на внутренней стороне ТТК от улицы Автозаводской до Новорижской эстакады. К 20:00 загруженность дорог должна снизиться.

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