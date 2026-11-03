Эксперт по технологиям опроверг возможность отключения интернета во всем мире

Слухи о глобальном отключении интернета не имеют оснований. Это нереалистичный сценарий, который активно распространяется еще со времен появления искусственного интеллекта, считает эксперт по технологиям Павел Мясоедов.

Он пояснил, что интернет представляет собой распределенную систему с множеством каналов связи в разных частях мира, поэтому полностью отключить его одной атакой невозможно. Даже при масштабном взломе сбои происходят локально, а не одновременно во всем мире.

Эксперт также напомнил, что ИИ не является самостоятельной системой, это программное обеспечение, работу которого контролируют люди. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.