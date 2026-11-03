Бирюлевскую линию столичного метро продлят на три станции. "Клубничные поля", "Лопатино" и "Дрожжино" откроются в Ленинском городском округе, после чего ветка уйдет обратно в ТиНАО.

Две платформы – "Маршала Савицкого" и "Щербинка" – построят на территории Москвы. В итоге рубиновая ветка протянется от станции метро "Бирюлево" через Подмосковье до новых столичных районов Коммунарка и Филимонковский.

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