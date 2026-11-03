Процедуру возврата средств за сорванные полеты в России хотят перевести на единый стандарт

Процедуру возврата средств за сорванные полеты в России хотят перевести на единый электронный стандарт. Минтранс уже обсуждает этот вопрос с авиакомпаниями.

Депутаты предлагают избавить пассажиров от бумажной волокиты и долгих согласований, если рейс отменил сам перевозчик. Впрочем, в самих авиакомпаниях заявляют, что и сейчас процедура онлайн-возврата работает без серьезных сбоев.

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