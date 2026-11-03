03 ноября, 11:15Транспорт
Минтранс РФ готовит новые правила для электросамокатов и электровелосипедов
Курьерам в России могут запретить передвигаться по тротуарам на электросамокатах и электровелосипедах. По данным СМИ, Минтранс РФ готовит соответствующие поправки, которые планируют вынести на общественное обсуждение.
Среди других предложений – запрет на поездки вдвоем на электросамокатах и требование к владельцам мощных электровелосипедов иметь водительские права категории М.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.