Минтранс РФ готовит новые правила для электросамокатов и электровелосипедов

Курьерам в России могут запретить передвигаться по тротуарам на электросамокатах и электровелосипедах. По данным СМИ, Минтранс РФ готовит соответствующие поправки, которые планируют вынести на общественное обсуждение.

Среди других предложений – запрет на поездки вдвоем на электросамокатах и требование к владельцам мощных электровелосипедов иметь водительские права категории М.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.