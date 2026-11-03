Соцучреждения Москвы изменят график работы 4 ноября

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03 ноября, 07:15

Общество

Больше 50 тысяч интернет-площадок с запрещенными БАДами заблокировали в России

Больше 50 тысяч интернет-площадок с запрещенными БАДами заблокировали в России

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Больше 50 тысяч интернет-площадок с запрещенными БАДами заблокировали в России по решению Роспотребнадзора.

В черные списки попали сайты, продающие незарегистрированное средство "Афион", которое в Сети рекламировали для борьбы с раком, популярную добавку биотин с сомнительным составом и потенциально опасные для здоровья фитосборы.

Ведомство ежедневно проверяет страницы онлайн-магазинов и карточки на маркетплейсах, поэтому количество заблокированных ресурсов продолжает расти.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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