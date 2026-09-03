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Новости

03 сентября, 16:30

Город

Благоустройство территории на месте монорельса планируют завершить в 2027–2028 годах

Благоустройство территории на месте монорельса планируют завершить в 2027–2028 годах

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Завершить благоустройство территории бывшего монорельса в Москве планируют в 2027–2028 годах. Сейчас конструкцию демонтируют в районе станции метро "Фонвизинская", недалеко от бывшей станции "Улица Милашенкова".

На месте дороги планируют создать первый в России "парк на высоте", который соединит пять районов: Останкинский, Алексеевский, Тимирязевский, Марфино и Бутырский.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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