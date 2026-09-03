Собянин: открыто движение по новому участку Московского скоростного диаметра

Сергей Собянин открыл движение на новом участке московского скоростного диаметра. Участок проходит от Севанской улицы до Павелецкого направления Московской железной дороги. Трасса улучшит транспортное обслуживание около 700 тысяч жителей юга Москвы.

Финальный участок МСД начали строить в августе 2023 года. Полностью движение обещают запустить до конца 2026 года. Ежедневно по МСД проезжают около 400 тысяч машин. Магистраль связала шесть округов и крупнейшие вылетные шоссе. Время в пути сократилось на 25–50%, ТТК и Садовое кольцо разгрузились на 15%.

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