В столице проходят акции памяти в День солидарности в борьбе с терроризмом

В Москве проходят акции памяти, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Жители столицы возлагают цветы к мемориальным знакам в память о погибших во время терактов.

Памятные акции проходят по 10 адресам, связанным с трагическими событиями. В их числе мемориальная доска на Дубровке, станции метро "Рижская", "Парк культуры", "Лубянка" и "Автозаводская", подземный переход на Пушкинской площади, места взрывов домов на Каширском шоссе и улице Гурьянова, а также гостиница "Националь" и аэродром "Тушино".

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