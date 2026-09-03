Новости мира: число жертв оползня в Непале превысило 1,2 тыс человек

Число жертв оползня в Непале превысило 1 200 человек. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на непальскую полицию. Пропавшими без вести числятся более 4 800 человек.

В Испании вспыхнули массовые протесты из-за миграционного кризиса. Центр Мадрида стал площадкой противостояния между радикальными митингующими и полицией. Акции охватили и другие города страны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.