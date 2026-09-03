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Новости

03 сентября, 12:00

Политика

РФ закроет отделения Института Гете в ответ на закрытие Русского дома в Берлине

РФ закроет отделения Института Гете в ответ на закрытие Русского дома в Берлине

Захарова отреагировала на захват российского судна в Норвегии

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Новости мира: Германия обвинила Россию в атаке дронов на аэропорт Лейпцига

Отделения Института Гете в России закроют в ответ на закрытие Русского дома в Берлине. О зеркальных мерах заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова отметила, что Германия сознательно обостряет отношения с Москвой и использует для этого надуманный предлог.

Ранее Берлин обвинил Россию в инциденте с беспилотником в аэропорту Лейпцига. Решение немецких властей прокомментировал Владимир Путин. Он назвал действия ФРГ очередной грубой ошибкой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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