РФ закроет отделения Института Гете в ответ на закрытие Русского дома в Берлине

Отделения Института Гете в России закроют в ответ на закрытие Русского дома в Берлине. О зеркальных мерах заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова отметила, что Германия сознательно обостряет отношения с Москвой и использует для этого надуманный предлог.

Ранее Берлин обвинил Россию в инциденте с беспилотником в аэропорту Лейпцига. Решение немецких властей прокомментировал Владимир Путин. Он назвал действия ФРГ очередной грубой ошибкой.

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