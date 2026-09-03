Жители столицы смогут выбрать новое оформление карты москвича. Такая возможность появится при подаче заявления на ее выпуск.

Итоговые варианты, которых будет 6, появятся после голосования на платформе "Активный гражданин". Пока на выбор пользователей представили 24 версии оформления, в том числе 2 дизайна, созданных по мотивам популярных работ участников детского конкурса рисунков "Создай новую карту москвича".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.