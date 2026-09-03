Более 77 тысяч штрафов получили самокатчики в Москве с начала сезона проката

Более 77 тысяч штрафов получили пользователи электросамокатов в Москве с начала сезона проката. За грубые и опасные нарушения сервисы выписывают максимальный штраф до 100 тысяч рублей.

Штрафы от сервисов аренды являются договорной санкцией, а не административным наказанием. Пользователь присоединяется к публичной оферте при регистрации в приложении, где прописаны правила и штрафы за их нарушение.

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