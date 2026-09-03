Сергей Собянин рассказал о роли Москвы в победе во Второй мировой войне

3 сентября отмечается День окончания Второй мировой войны. О вкладе Москвы в победу рассказал Сергей Собянин в своем блоге.

Столичная промышленность поставила фронту порядка 3,5 миллиона пистолетов-пулеметов, почти 4 тысячи "катюш", 16 тысяч самолетов, 85 тысяч минометов, более 34 миллионов мин и снарядов и множество другой продукции.

На фронт ушли 850 тысяч москвичей (каждый пятый житель столицы), почти 400 тысяч горожан не вернулись с войны. Через столичные госпитали прошли не менее 600 тысяч бойцов и командиров Советской Армии.

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