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03 сентября, 11:00

Мэр Москвы

Сергей Собянин рассказал о роли Москвы в победе во Второй мировой войне

Сергей Собянин рассказал о роли Москвы в победе во Второй мировой войне

Собянин: Москва обеспечила регионам России доступ к быстрой меддиагностике

Собянин: Московские ИИ-сервисы обрабатывают четверть всех медснимков в России

Собянин: марафон "Сила России" – проект для каждого жителя нашей страны

Сергей Собянин рассказал о создании промышленной инфраструктуры в рамках КРТ

Собянин: столичный рельсовый транспорт стал одним из самых безопасных в мире

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Сергей Собянин сообщил об открытии 100 обновленных школьных зданий

Сергей Собянин заявил о решении продлить метро до района Куркино

3 сентября отмечается День окончания Второй мировой войны. О вкладе Москвы в победу рассказал Сергей Собянин в своем блоге.

Столичная промышленность поставила фронту порядка 3,5 миллиона пистолетов-пулеметов, почти 4 тысячи "катюш", 16 тысяч самолетов, 85 тысяч минометов, более 34 миллионов мин и снарядов и множество другой продукции.

На фронт ушли 850 тысяч москвичей (каждый пятый житель столицы), почти 400 тысяч горожан не вернулись с войны. Через столичные госпитали прошли не менее 600 тысяч бойцов и командиров Советской Армии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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