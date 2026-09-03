Движение ограничат на Цветном бульваре 4–6 сентября

В районе Цветного бульвара 4–6 сентября введут ограничения движения. В пятницу, 4 сентября, с 10:00 перекроют одну крайнюю левую полосу на участке бульвара.

Основные ограничения введут в субботу, 5 сентября, в связи с Московским детским велофестивалем. С 00:00 до 20:00 закроют движение на Цветном бульваре от Садового кольца до Петровского бульвара в обоих направлениях. На участках перекрытий парковка будет запрещена.

В воскресенье, 6 сентября, из-за парада трамваев перекроют улицу Сергия Радонежского от Андроньевской площади до улицы Рогожский Вал с 10:00 до 17:00. На других участках ограничения будут действовать не более 10 минут.

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