Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 сентября, 09:00

Транспорт

Движение ограничат на Цветном бульваре 4–6 сентября

Движение ограничат на Цветном бульваре 4–6 сентября

Новые автобусные маршруты запустят у станции Рассудово с 5 сентября

Мантуров заявил об оживлении российского авторынка

Новости регионов: вертолет аварийно сел на автомобильной трассе на Сахалине

Столичных водителей предупредили о сезоне гона у лосей

Турецкая авиакомпания Pegasus выполняет рейсы в Россию по расписанию

Росавиация указала, что заявления Киева о воздушном пространстве РФ не имеют никакой силы

Ряд улиц в центре Москвы перекроют в выходные

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 2 сентября

Аэропорт Шереметьево сообщил о штатном выполнении рейсов из Турции

В районе Цветного бульвара 4–6 сентября введут ограничения движения. В пятницу, 4 сентября, с 10:00 перекроют одну крайнюю левую полосу на участке бульвара.

Основные ограничения введут в субботу, 5 сентября, в связи с Московским детским велофестивалем. С 00:00 до 20:00 закроют движение на Цветном бульваре от Садового кольца до Петровского бульвара в обоих направлениях. На участках перекрытий парковка будет запрещена.

В воскресенье, 6 сентября, из-за парада трамваев перекроют улицу Сергия Радонежского от Андроньевской площади до улицы Рогожский Вал с 10:00 до 17:00. На других участках ограничения будут действовать не более 10 минут.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортгородвидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

Как питание может повлиять на здоровье школьников?

Дефицит витамина D, а также йода и кальция массово диагностируется у современных школьников

Недавно произошли изменения: в меню школьных столовых добавлено больше рыбных продуктов

Читать
закрыть

Россияне начали отбеливать зубы древесными палочками

Мисвак, или сивак, как их еще называют, эффективны в отбеливании

Читать
закрыть

Когда в Подмосковье завершится сбор грибов?

Грибы растут, пока держится тепло и в лесу достаточно влаги

Читать
закрыть

Пользователи Сети начали массово ломать карьеры хейтерам

Потерпевший может обратиться в прокуратуру, после чего возбудят дело и наложат на обидчика штраф

Читать
закрыть

Как склады Ozon в Казахстане повиляют на доставку и цены на рынке?

Эксперты уверены: длительность доставки увеличится, а стоимость не изменится

Читать
закрыть

Почему родительские чаты доводят до истерики?

В соцсетях можно увидеть жалобы на бесконечные уведомления, конфликты и бессмысленные обсуждения

Читать
закрыть

Какие виды онкологии планируют победить в России за 3–6 лет?

Победа над меланомой, мелкоклеточным раком легких и мочевого пузыря может стать реальностью

Читать
закрыть

Что известно о школьнице, напавшей на учителя в Канске?

В результате нападения пострадали семь человек – пятеро детей и двое взрослых

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика