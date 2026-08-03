03 августа, 22:15Технологии
ФАС возбудила дело в отношении Apple
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении американской компании Apple из-за невозможности предустановки российских приложений на смартфоны компании. Корпорации грозит штраф до 4 миллиардов рублей.
По закону производители смартфонов и планшетов перед продажей устройств в России должны устанавливать на них определенный набор отечественных приложений. В частности, ФАС требует предустановки мессенджера MAX и магазина приложений RuStore.
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