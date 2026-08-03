ФАС возбудила дело в отношении Apple

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении американской компании Apple из-за невозможности предустановки российских приложений на смартфоны компании. Корпорации грозит штраф до 4 миллиардов рублей.

По закону производители смартфонов и планшетов перед продажей устройств в России должны устанавливать на них определенный набор отечественных приложений. В частности, ФАС требует предустановки мессенджера MAX и магазина приложений RuStore.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

