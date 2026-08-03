Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 3 августа

Текущая неделя в Москве может стать самой жаркой за лето. Столичные спасатели выпустили предупреждение о сильной жаре. Начиная со среды, 5 августа, температура может подняться до плюс 32 градусов.

Российские синхронистки завоевали первую золотую медаль на чемпионате Европы в Париже, набрав более 285 баллов, обойдя испанок и итальянок. Спортсменов из России на этот турнир допустили впервые с 2021 года. Команда выступает в нейтральном статусе.

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