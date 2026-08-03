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Новости

03 августа, 17:30

Политика

Москвичи смогут проголосовать на выборах в Госдуму на любом участке или онлайн

Москвичи смогут проголосовать на выборах в Госдуму на любом участке или онлайн

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Москвичи на сентябрьских выборах в Госдуму смогут проголосовать на любом удобном избирательном участке столицы через электронные терминалы. Также сделать свой выбор можно онлайн на портале mos.ru.

Жители регионов, планирующие находиться в Москве в дни выборов, должны подать заявление на портале "Госуслуги" до 14 сентября.

Голосование состоится 18, 19 и 20 сентября. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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