Москвичи смогут проголосовать на выборах в Госдуму на любом участке или онлайн

Москвичи на сентябрьских выборах в Госдуму смогут проголосовать на любом удобном избирательном участке столицы через электронные терминалы. Также сделать свой выбор можно онлайн на портале mos.ru.

Жители регионов, планирующие находиться в Москве в дни выборов, должны подать заявление на портале "Госуслуги" до 14 сентября.

Голосование состоится 18, 19 и 20 сентября. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.