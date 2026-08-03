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03 августа, 13:45

Происшествия

Новости мира: марокканские семьи начали поиски пропавших после штурма испанской границы

Новости мира: марокканские семьи начали поиски пропавших после штурма испанской границы

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Марокканские семьи через соцсети начали поиски родственников, пропавших без вести в Испании. Ранее около 40 тысяч мигрантов попытались нелегально пересечь границу в районе Сеуты. При этом население самого города составляет около 85 тысяч человек.

Испания направила в регион дополнительные подразделения полиции. После этого в МВД Марокко сообщили, что в результате попытки пересечения границы погибли как минимум 11 человек.

Минувшей ночью на Кубе произошел масштабный блэкаут. Национальная энергосистема страны вышла из строя из-за критического сбоя на изношенных сетях.

Сразу три страны оказались на грани энергетического кризиса из-за обмеления Дуная. Последствия затронули Венгрию, Румынию и Сербию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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