03 августа, 12:00Общество
Три новые вакцины от рака готовят к применению в России
В России появятся три новые вакцины для лечения онкологических заболеваний, заявил глава Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Речь идет о препаратах от рака мочевого пузыря, мелкоклеточного рака легких и колоректального рака.
В апреле одну из вакцин уже получил 60-летний житель Курской области. Сейчас в очереди на введение препарата находятся около 20 человек.
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