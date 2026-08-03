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03 августа, 12:00

Общество

Три новые вакцины от рака готовят к применению в России

Три новые вакцины от рака готовят к применению в России

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В России появятся три новые вакцины для лечения онкологических заболеваний, заявил глава Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Речь идет о препаратах от рака мочевого пузыря, мелкоклеточного рака легких и колоректального рака.

В апреле одну из вакцин уже получил 60-летний житель Курской области. Сейчас в очереди на введение препарата находятся около 20 человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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