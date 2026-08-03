Три новые вакцины от рака готовят к применению в России

В России появятся три новые вакцины для лечения онкологических заболеваний, заявил глава Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Речь идет о препаратах от рака мочевого пузыря, мелкоклеточного рака легких и колоректального рака.

В апреле одну из вакцин уже получил 60-летний житель Курской области. Сейчас в очереди на введение препарата находятся около 20 человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.