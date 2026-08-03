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03 августа, 10:30

Мэр Москвы

Собянин: станцию метро "Южный порт" выполнят в индустриальном стиле

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Новая станция метро "Южный порт" Люблинско-Дмитровской линии будет оформлена в духе индустриальной архитектуры. Об этом рассказал Сергей Собянин.

По его словам, на территории бывшей промзоны продолжается масштабная реорганизация. Когда-то этот район был густо застроен складами и производственными цехами крупнейшего грузового порта Москвы. Сейчас же здесь возводятся бизнес-центры, жилые комплексы, гостиницы и торговые галереи

Архитекторы, разрабатывая концепцию станции, решили сделать историческую отсылку, интегрировав в ее дизайн автодорожный тоннель. Внешний вид станции будет сочетать элементы конструктивизма и модернизма. Окончание строительства запланировано на 2030 год.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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