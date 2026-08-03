Стаканы сети "Вкусно – и точка" стали причиной травм москвичей

Москвичи пожаловались на фирменные стаканы сети "Вкусно – и точка". Посуда массово трескается в руках и посудомойках без видимых причин. Одна из пострадавших рассказала, что порезалась о разбившийся стакан во время мытья.

В компании заявили, что жалобы единичны, а посуда соответствует ГОСТу и предназначена только для холодных напитков, о чем указано на этикетке.

Эксперты же отметили, что стекло может разрушаться из-за нарушения технологии отжига, микроскопических включений или термического удара. Специалисты советуют проверять посуду на сколы и трещины и не использовать ее для горячих напитков.

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