Новости регионов: пекинес умер в груминг-салоне в Набережных Челнах

Пекинесс умер в груминг-салоне в Набережных Челнах. Хозяйка привела собаку на стрижку, а когда забрала ее, обнаружила, что питомец не дышит. Несмотря на попытки реанимации, спасти животное не удалось. По словам владелицы, трагедию спровоцировала грубая работа грумера: на видеозаписях видно, как собаку поднимали за хвост и туго затягивали шлейку. Салон отрицает свою причастность к случившемуся. Полиция проводит проверку.

День Воздушно-десантных войск прыжком с 25-этажного дома отметил десантник из Санкт-Петербурга. Парашютист спрыгнул с крыши жилого комплекса и приземлился на площадке у фонтана. Его встретили местные жители, которые наблюдали за полетом. Они и сняли происходящее на видео.

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