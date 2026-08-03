Новости градостроительного комплекса Москвы

Продолжается строительство дорог и путепровода, которые свяжут Московский скоростной диаметр и улицу Академика Королева. Специалисты приступили к новому этапу надвижки пролетного строения путепровода через пути МЦД. В рамках проекта построят 7 километров дорог и 3 искусственных сооружения.

"На юге Москвы идет планомерное развитие социальной инфраструктуры. За 5 лет здесь возвели 25 образовательных объектов. В настоящий момент на Севанской улице в районе Царицыно возводится современный детский сад на 250 мест. Общая строительная готовность объекта превышает 90%. Детский сад будет оборудован бассейном длиной около 7 метров", – сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Активные москвичи помогут определить, каким будет современный квартал на улице Шаболовке. На уровне первых этажей построят современный городской квартал: стилобат станет пешеходной зоной с местами для отдыха.