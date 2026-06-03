Российская армия улучшила тактическое положение и нанесла удары по противнику в зоне СВО

Бойцы Вооруженных сил России продвигаются в глубину обороны противника. Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение и нанесли удары по силам ВСУ в районах нескольких населенных пунктов.

Также Россия увеличила удары в глубину территории Сумской области по городам Сумы и Шостке, где практически уничтожен пороховой завод.

Всего, по данным Минобороны РФ, за время проведения СВО уничтожены 671 самолет ВСУ, 284 вертолета и более 140 тысяч беспилотников. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.