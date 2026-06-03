Сезон активного цветения березы и злаковых трав начался в Москве

В Москве начался сезон активного цветения березы и злаковых трав. Для аллергиков наступило самое непростое время.

Чтобы легче перенести этот период, врачи советуют меньше времени проводить на улице, пользоваться медицинскими масками и при необходимости принимать антигистаминные препараты.

Также рекомендуется проветривать помещение в вечернее время или после дождя, когда уровень пыльцы снижается, и проводить ежедневную влажную уборку дома.

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