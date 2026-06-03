Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 июня, 07:15

Общество

Сезон активного цветения березы и злаковых трав начался в Москве

Сезон активного цветения березы и злаковых трав начался в Москве

До 25 градусов ожидается в Москве в выходные

"Новости дня": Минздрав РФ утвердил новый список медицинских специальностей

Грибной сезон в Подмосковье начался раньше обычного

В России предложили изменить порядок оплаты отопления

"Миллион вопросов": врач рассказал, может ли кондиционер привести к простуде

"Качество жизни": врач рассказала, какая окрошка сильнее поднимает сахар

Омбудсмен Ярославская призвала родителей усилить контроль за детьми во время каникул

Основной этап ОГЭ продлится до 6 июля

Более 47 тысяч девятиклассников решили идти в колледжи в Москве

В Москве начался сезон активного цветения березы и злаковых трав. Для аллергиков наступило самое непростое время.

Чтобы легче перенести этот период, врачи советуют меньше времени проводить на улице, пользоваться медицинскими масками и при необходимости принимать антигистаминные препараты.

Также рекомендуется проветривать помещение в вечернее время или после дождя, когда уровень пыльцы снижается, и проводить ежедневную влажную уборку дома.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществогородвидеоПолина БрабецЕгор Бедуля

Что нужно сделать на огороде в июне?

Траву на газоне нужно косить по мере отрастания

Что касается посадок, их стоит постоянно пропалывать

Читать
закрыть

Когда закончится сезон тополиного пуха в Москве?

Конец мая – начало июня является периодом тополиного пуха и продолжается до трех недель

Он должен завершиться к концу первого летнего месяца

Читать
закрыть

Виноваты ли "потенциальные бабушки" в низкой рождаемости в РФ?

Эксперты уверены: проблема кроется в том, на что может рассчитывать молодая семья

Читать
закрыть

Создадут ли в России детский интернет?

Сервис помог бы юным пользователям осваивать механизмы виртуальной коммуникации

Читать
закрыть

Почему возникла нехватка официантов в Москве?

Московским ресторанам не достает более 3 тысяч официантов

Причины кроются в нулевой безработице и многочисленных подработках

Читать
закрыть

Почему москвичи стали изображать животных на психологических тренингах?

Коучи уверены: подобная практика способна помочь в борьбе с агрессией

Читать
закрыть

Почему важно оставлять ребенка с родственниками при потере родителей?

Эксперты уверены: важно, когда у ребенка закрывается потребность принадлежать роду

Читать
закрыть

Что нужно знать об открытии бизнеса в России в 2026 году?

Сегодня на первый план выходит не столько идея, сколько умение считать

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика