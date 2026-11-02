Собянин: Москва уделит отдельное внимание развитию технопарков

Москва направит 65 миллиардов рублей в ближайшие годы на создание инфраструктуры для высокотехнологичных компаний. Об этом Сергей Собянин рассказал на своей странице в МАХ.

Отдельное внимание уделят развитию технопарков. За последний год их общая площадь достигла 3 миллионов квадратных метров. К 2030 году ее планируют увеличить до 5 миллионов.

Как отметил мэр, локомотивом московской инновационной промышленности стала ОЭЗ "Технополис "Москва". Здесь работают передовые производства и научные лаборатории, выпускают медицинскую технику, лекарства нового поколения и микроэлектронику.

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