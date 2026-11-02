02 ноября, 07:30Транспорт
ЦБ может изменить порядок продажи полисов ОСАГО
Банк России предложил рассмотреть возможность продажи полисов ОСАГО через портал "Госуслуги" или сайт Всероссийского союза страховщиков, пишут СМИ. Инициатива призвана упростить оформление страховки, в первую очередь для автовладельцев из регионов, где возникают проблемы с покупкой полисов.
В ЦБ объяснили трудности ростом страхового мошенничества. Из-за действий аферистов страховщики вынуждены принимать экстраординарные меры защиты. В результате участники рынка отказываются оформлять полисы в отдельных регионах.
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