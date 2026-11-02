ЦБ может изменить порядок продажи полисов ОСАГО

Банк России предложил рассмотреть возможность продажи полисов ОСАГО через портал "Госуслуги" или сайт Всероссийского союза страховщиков, пишут СМИ. Инициатива призвана упростить оформление страховки, в первую очередь для автовладельцев из регионов, где возникают проблемы с покупкой полисов.

В ЦБ объяснили трудности ростом страхового мошенничества. Из-за действий аферистов страховщики вынуждены принимать экстраординарные меры защиты. В результате участники рынка отказываются оформлять полисы в отдельных регионах.

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