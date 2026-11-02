Новости социального блока Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

В городе работает система автоматической проверки факторов риска сосудистых катастроф. Она анализирует медкарты людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и выявляет тех, у кого риск инфаркта или инсульта высок. С начала работы проекта у москвичей среднего возраста число госпитализаций с инсультом снизилось на 5%, с инфарктом – на 9%.

"Сегодня мы постепенно переходим от модели, в которой медицина преимущественно реагирует на уже возникшее заболевание, к системе, которая позволяет выявлять его риски и даже предриски. Москва одной из первых начала выстраивать такую работу в масштабах целого мегаполиса. При этом мы меняем подход не только к профилактике, но и к лечению. Благодаря организации инфарктной и инсультной сетей за последние 5 лет смертность от инфаркта миокарда в Москве снизилась почти на 35%, а от инсульта – на 31%", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Пять регионов запустили собственные проекты по примеру московского симуляционного центра обучения навыкам профессионального ухода. В нем специалистов социальной сферы и обычных горожан учат оказывать помощь пожилым и маломобильным людям. Сейчас проекты работают в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, Башкирии, Краснодарском крае, Дагестане и Бурятии.