Сахарный диабет диагностирован у 6 млн взрослых в России

Сахарным диабетом в России страдают 6 миллионов взрослых и 65 тысяч детей. В Минздраве сообщили о неинфекционной пандемии заболевания, причем прирост числа пациентов в основном происходит за счет диабета второго типа.

При этом препараты для лечения диабета некоторые здоровые люди используют для снижения веса. Есть ли долгосрочные данные о безопасности этих препаратов у людей без диабета? Не превращается ли это в "культурный симптом"?

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