02 октября, 13:00Общество
Заммэра Ракова рассказала, как прошел День старшего поколения в Москве
Более 20 тысяч москвичей приняли участие в праздновании Дня старшего поколения. О масштабах мероприятий рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
По ее словам, 140 центров "Московского долголетия" открыли двери для всех желающих. Для посетителей организовали мастер-классы и квизы. Кроме того, в столице прошли массовый танцевальный флешмоб и концерт с участием известных артистов.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.