Заммэра Ракова рассказала, как прошел День старшего поколения в Москве

Более 20 тысяч москвичей приняли участие в праздновании Дня старшего поколения. О масштабах мероприятий рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

По ее словам, 140 центров "Московского долголетия" открыли двери для всех желающих. Для посетителей организовали мастер-классы и квизы. Кроме того, в столице прошли массовый танцевальный флешмоб и концерт с участием известных артистов.

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