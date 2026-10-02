Кадровый эксперт рассказала о растущем спросе на рабочие профессии

Популярность рабочих профессий – это долгосрочная тенденция, считает кадровый эксперт Яна Алферова. По ее словам, потребность в таких специалистах связана в том числе с демографической ситуацией и изменениями в образовательной системе.

Сегодня предприятия начинают привлекать будущих специалистов еще со школьной скамьи и брать их под свою опеку. Для молодых людей это возможность получить стабильную работу, профессиональный опыт и перспективы карьерного роста, считает эксперт.

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