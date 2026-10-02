Жители Крылатского пожаловались на пожарную опасность зарядной станции для мопедов

Жители Крылатского пожаловались на шум и возможную пожарную опасность из-за зарядной станции для мопедов службы доставки, которую установили у жилого дома. Вечером и ночью слышно потрескивание, а громкие разговоры курьеров доходят до квартир на седьмом этаже.

Заместитель председателя Союза юристов Москвы Александр Толмачев сообщил, что для размещения такого оборудования товарищество собственников жилья должно принять соответствующее решение и заключить договор с поставщиком оборудования. При этом должны быть разделены доходы и ответственность.

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